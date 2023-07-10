Волонтеры «Росводоканал Барнаул» и пациенты детского онкоцентра сделали игрушки для животных из приюта

Не первый год мы поддерживаем ребятишек, борющихся с онкологией. А также дружим с частным приютом для животных «Бусинка». В этот раз мы решили реализовать совместный проект — вместе с детьми сделали игрушки для кошек и собак. Мы показали ребятам, как сделать дразнилки, когтеточки и удочки-дразнилки, и в ближайшее время передадим их подопечным «Бусинки», — рассказал ведущий инженер инспекции водных ресурсов, один из самых активных членов Совета молодых специалистов барнаульского водоканала Алексей Болдырев.