19 апреля
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Жизнь

Волочкова решила экранизировать свое произведение «Плата за успех»

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, что в ее творческих планах есть экранизация книги, пишет Teleprogramma.pro.

Новый жених арендовал для Анастасии Волочковой остров в Турции.
Новый жених арендовал для Анастасии Волочковой остров в Турции.
t.me/volochkova_anastasiya

Речь идет о произведении артистки «Плата за успех: откровенная автобиография».

Подробностей о предстоящем проекте балерина не раскрыла, указывает Газета.ru.

Ранее психиатр заявил, что у Волочковой «отрицание реальности». Врач назвал балерину «капризной маленькой девочкой». Между тем Джигурда решил войти в гарем «богини» Волочковой. По его словам, он поддерживает дружбу с Анастасией Волочковой и относится к ней как к дочери.

Актер уверен, что балерина могла бы создать гарем, и в него бы выстроилась очередь. Ранее 46-летняя балерина Волочкова пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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