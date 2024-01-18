Волочкова рассказала, кто снял провокационное видео с Джигурдой. Реакция дочери

По словам артистки, то видео - репутационный удар для обоих. И ни она, ни Джигурда показывать его людям не собирались.
"Это видео для домашнего использования, чтобы потом в 70 лет сесть, посмотреть, как мы дурачились, отдыхали и зажигали", - рассказала Анастасия Волочкова.
Дочка Анастасии Ариадна видео тоже, судя по всему, смотрела. Но мать поддержала. Тех, кто на Волочкову ополчился, назвала быдлом. Хотя сама с мамой не живет уже много лет.
Также в сети появилось видео, где балерина за кадром рассказывает о тяжелом перелете с Мальдив. Многим показалось, что Анастасия Волочкова была пьяной в этот момент. Все из-за голоса и манеры речи. Нашлись и те, кто защитил балерину - перелет и правда не легкий. Взять только 9 часов в самолете. А ведь и до него еще надо добраться.
Затем в аэропорту Волочкова обматерила журналиста.
Кстати, большой текст с комментариями по поводу слива видео балерина из сети удалила. В нем она назвала Джигурду проституткой и заявила, что их дружбе пришел конец.
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