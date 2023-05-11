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Жизнь

Военные сборы, «Сибирский кот» и беспорядки на рынке. Что произошло в Алтайском крае 11 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 11 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Алтайском крае разыскивают мужчину, который может быть причастен к убийству жителя Новосибирска. У следствия есть фотография подозреваемого, и всех, кому о нем что-либо известно, просят сообщить в полицию.
  • Владимир Путин подписал указ о военных сборах. О том, как они обычно проходят и кого на них призовут в этот раз — в нашем разборе.
  • В Камне-на-Оби уже не первый день конфликтуют торговцы рынка: они не могут поделить место и бурно выясняют отношения. По словам владельца участка, причиной конфликта стали в том числе внутрисемейные распри. Из-за беспорядков местные жители опасаются ходить на рынок.
  • В Барнауле за один день успели установить и снести скульптуру «Сибирского кота». Администрация Октябрьского района заявила, что на арт-объект пожаловались жители города.
  • Барнаульский архитектор Александр Деринг дал большое видеоинтервью, в котором рассказал, что думает о развитии города, о жилье в центре, субботниках на «Спичке», реновации Потока и не только.
  • Пожарный Виталий Попов из села Косиха спас трехлетнего ребенка, маму и бабушку из горящего дома. В тот день у мужчины был выходной, но у соседей случился пожар и он не раздумывая бросился на помощь.
  • В барнаульском парке «Центральный» идет реконструкция: уже разрушают старые асфальтовые дорожки и разбирают фонтан. Сейчас парк закрыт для посетителей — но в нашем репортаже можно посмотреть, что там происходит.

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