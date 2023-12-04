Водители предупреждают о плохой видимости на алтайских трассах

Так, на трассе Барнаул — Бийск, по словам очевидцев, нулевая видимость.
Также известно, что видимость на трассе Алейск — Барнаул становится хуже.
Ранее в Барнауле разыскивали автомобилиста, который скрылся с места ДТП.
О метели на дорогах Алтайского края сообщают подписчики сообщества Barnaul 22.
Так, на трассе Барнаул — Бийск, по словам очевидцев, нулевая видимость.
Также известно, что видимость на трассе Алейск — Барнаул становится хуже.
Ранее в Барнауле разыскивали автомобилиста, который скрылся с места ДТП.
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