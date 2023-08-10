Водителей электросамокатов начали штрафовать за нарушение ПДД

В Алтайском крае стало возможным выписывать штрафы нарушителям благодаря поправкам в ПДД.За 2023 год к административной ответственности привлекли более 550 человек.

Теперь пользователи электросамокатов не смогут ездить и игнорировать правила.

Список нарушений большой. Самые распространенные из них: передвижение вдвоем на необорудованных для этого электросамокатах, пересечение проезжей части по пешеходному переходу, быстрая езда по пешеходным дорожкам и т.д.

На данный момент сотрудники госавтоинспекции могут ловить нарушителей в ходе патрулирования районов, передает Толк.

Отмечается, что за несовершеннолетних электросамокатчиков ответственность на дороге лежит в большей мере на родителях. Именно они должны объяснять своим детям, как нужно вести себя на проезжей части.

Ранее в России предложили снизить максимальную скорость электросамокатов.