12 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Водителей электросамокатов начали штрафовать за нарушение ПДД

В Алтайском крае стало возможным выписывать штрафы нарушителям благодаря поправкам в ПДД.За 2023 год к административной ответственности привлекли более 550 человек.

Электросамокат.
Электросамокат.
unsplash.com

Теперь пользователи электросамокатов не смогут ездить и игнорировать правила.

Список нарушений большой. Самые распространенные из них: передвижение вдвоем на необорудованных для этого электросамокатах, пересечение проезжей части по пешеходному переходу, быстрая езда по пешеходным дорожкам и т.д.

На данный момент сотрудники госавтоинспекции могут ловить нарушителей в ходе патрулирования районов, передает Толк.

Отмечается, что за несовершеннолетних электросамокатчиков ответственность на дороге лежит в большей мере на родителях. Именно они должны объяснять своим детям, как нужно вести себя на проезжей части.

Ранее в России предложили снизить максимальную скорость электросамокатов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость