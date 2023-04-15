Водили слонов, дрессировали свиней и играли на пиле. Какие цирки приезжали в Барнаул в ХХ веке и раньше

- В 1898 году пермский антрепренер Андрей Коромыслов построил в Барнауле огромный балаган. Деревянный шатер располагался недалеко от нынешнего здания «Алтайской правды» — между Томской и Гоголевской улицами.
- В 1909—1910 годах в в этом балагане размещался странствующий цирк-зверинец Франца Эйгуса. В нем были львы, тигры, пантеры, ягуары, два волка, белый медведь, дрессированный слон, маленький крокодил, олени, страусы и не только. На особой арене давали представления и электро-иллюзион, а на площади работали карусели. Но в 1911 году балаган разобрали.
Кукольный цирк на Базарной площади у начала пр. Ленина, 1949 г.
retro. moi-barnaul.ru
Балаган — временное деревянное здание для театральных и цирковых представлений.
- Андрей Коромыслов хотел построить в Барнауле стационарный цирк, но вплоть до 1916 года так и приезжал сюда лишь с гастролями. Тогда спросом пользовались чемпионаты борцов: в труппе Коромыслова были как русские, так и иностранные борцы, и даже борцы-женщины. Также публику забавляли клоуны, дрессировщики собак, кошек и свиней, игра музыкальных эксцентриков на бутылках, а также смычками на поперечной пиле.
- Зимой 1913 года в Барнауле работал цирк Франца Изако, сына фокусника, известного антрепренера. Изако тоже хотел построить в городе стационарный цирк — на Конюшенной площади (ныне Демидовская). Власти согласились и даже выделили участок в аренду на 10 лет, но революция разрушила его планы.
Афиша барнаульского цирка, дата фото не указана.
vk.com/kraevedaltay
Афиша барнаульского цирка, дата фото не указана.
vk.com/kraevedaltay
Стационарный цирк — это капитальное здание цирка, которое имеет круглую форму.
- Летом 1965 года по улицам Барнаула водили слониху Катрин — в город с гастролями приехал цирк «Шапито». В тот день от самого вокзала до площади Советов Катрин сопровождала толпа барнаульцев.
- В Барнауле был даже Кукольный цирк. Он работал на Базарной площади в 1949 году.
Слониха Катрин, самый крупный слон в стране, фото 1965 года.
vk.com/kraevedaltay
Слониха Катрин, самый крупный слон в стране, фото 1965 года.
vk.com/kraevedaltay
Слониха Катрин, самый крупный слон в стране, фото 1965 года.
vk.com/istoriabarnaula