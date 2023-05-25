Внук прокомментировал присвоение Эдите Пьехе звания почетной гражданки Петербурга. С 15 попытки

Как сказал внук, "это не просто справедливо — справедливо было бы сделать это много лет назад".

Он также возмутился тем, что звание бабушка получила только с 15-й попытки, указывает Газета.Ru.

Эдита Пьеха живет в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом и нечасто видится с родными. Внук приезжает к ней раз в месяц, а в основном они поддерживают связь по телефону.

Что произошло

Заксобрание Санкт-Петербурга приняло решение о присвоении статуса почетного гражданина накануне на закрытом заседании.

"Бабино чудо"

Стас Пьеха часто слышит в свой адрес, что без знаменитой бабушки на сцену не пробился бы. Исполнитель уже привык к таким комментариям и не обращает на них внимания. Он говорил, что в начале карьеры резко реагировал на подобные слова, а сейчас относится с юмором, называя себя «бабиным чудом».