31 августа
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Жизнь

Вниманию капитанов: объявлено штормовое предупреждение из-за обмеления Оби

Опубликовано штормовое предупреждение, связанное с уменьшением сбросов воды Новосибирской ГЭС.

Новосибирская ГЭС.
Новосибирская ГЭС.
ГУ МЧС по Новосибирской области

Опустится уровень воды на акватории Оби в Новосибирске. Показатель ожидается ниже проектной отметки навигационного уровня — 80 сантиметров. Для судоводителей возникнет риск сесть на мель, указывает vn.ru.

Судоводителей призывают соблюдать осторожность.

Небезопасно выезжать на реку ночью и в туман или следовать через малознакомые места.

Между тем Обь — одна из крупнейших рек в мире.

Ранее на берегу Оби нашли труп мужчины с перерезанным горлом. Также в Барнауле заметили плывущий по Оби труп человека.

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