Внезапно: о главной роли Западной Сибири в борьбе с угрожающим потеплением на планете рассказали исследователи

Они оказывают охлаждающий эффект и отражают часть солнечной энергии, указывает Газета.Ru.

Исследователи напомнили — в 2020 году Сибирь переживала полугодовую аномальную жару. И обнаружили — лесные выбросы, загрязнение окружающей среды и волна тепла создали идеальные условия для образования отражающих энергию светила аэрозолей. И они образуются весной в тайге.

О температуре

Высокие температуры могут стать обычным явлением для Западной Сибири в ближайшие годы.

Луч

Ранее сверхмощный космический луч неизвестной природы потряс исследователей. Дело в том, что астрофизики обнаружили редкую частицу сверхвысокой энергии.

Исследователи назвали ее частицей Аматэрасу — в честь богини Солнца из японской мифологии. Такая же сверхмощная частица наблюдалась до этого лишь однажды — в 1991 году.

Между тем точное происхождение высокоэнергетических частиц до сих пор не ясно. Возможно, они связаны с гамма-всплесками, выбросами сверхмассивных черных дыр в центрах галактик и другими причинами.

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