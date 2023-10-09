Внезапно: Михаил Фридман переехал в Израиль

Сооснователь «Альфа‑Групп» Михаил Фридман переехал в Израиль из Великобритании и «планирует посещать Россию регулярно», сообщает РБК.

Бизнесмен теперь живет в Израиле. Но прямо сейчас находится в Москве.

Напомним, Фридман один из первых, кого внесли в санкционные списки ЕС, Великобритании и США с начала СВО.

Однако он продолжал все это время жить в королевстве. Хотя и жаловался на замороженные счета. А когда-то его признали самым богатым жителем Лондона.

Известно, что бизнесмен пытался выйти из-под санкций. Он собирался перевести 1 млн долларов в украинскую дочку Альфа-Банка. Но не перевел.

Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс покинул Израиль вместе с женой.