10 октября
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Жизнь

Внезапно: Михаил Фридман переехал в Израиль

Сооснователь «Альфа‑Групп» Михаил Фридман переехал в Израиль из Великобритании и «планирует посещать Россию регулярно», сообщает РБК.

Михаил Фридман, совладелец «Альфа-Групп».
Михаил Фридман, совладелец «Альфа-Групп».
https://en.wikipedia.org

Бизнесмен теперь живет в Израиле. Но прямо сейчас находится в Москве.

Напомним, Фридман один из первых, кого внесли в санкционные списки ЕС, Великобритании и США с начала СВО.

Однако он продолжал все это время жить в королевстве. Хотя и жаловался на замороженные счета. А когда-то его признали самым богатым жителем Лондона.

Известно, что бизнесмен пытался выйти из-под санкций. Он собирался перевести 1 млн долларов в украинскую дочку Альфа-Банка. Но не перевел.

Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс покинул Израиль вместе с женой.

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