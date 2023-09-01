Внезапный снегопад обрушился на российский регион 1 сентября

Это случилось в селе Себян-Кюель. Снег покрыл землю и деревья плотным покровом и держался на них, указывает Lenta.ru. Таким образом зима напомнила о своем скором приближении.
Ранее сильный, но непродолжительный снегопад заметили читатели altapress.ru в центре Барнаула 2 мая. Между тем в конце апреля Алтай накрыло снежной непогодой.
В заповеднике поделились не весенними кадрами, а очевидцы засняли цветущий во льду маральник.
А перед этим в середине апреля аномальный снегопад засыпал Алтайский край и не прекращался четыре дня подряд.