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Жизнь

Внезапный снегопад обрушился на российский регион 1 сентября

Неожиданное природное явление произошло в Якутии 1 сентября.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
CC0.

Это случилось в селе Себян-Кюель. Снег покрыл землю и деревья плотным покровом и держался на них, указывает Lenta.ru. Таким образом зима напомнила о своем скором приближении.

Ранее сильный, но непродолжительный снегопад заметили читатели altapress.ru в центре Барнаула 2 мая. Между тем в конце апреля Алтай накрыло снежной непогодой.

В заповеднике поделились не весенними кадрами, а очевидцы засняли цветущий во льду маральник.

А перед этим в середине апреля аномальный снегопад засыпал Алтайский край и не прекращался четыре дня подряд.

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