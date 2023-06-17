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Жизнь

Внезапный геомагнитный град обрушился на все регионы. Как уберечься

Геомагнитный град посыпался на Землю. Обстановка изменилась резко.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Усиленная магнитная буря стала сюрпризом для метеопатов, указывает pronedra.ru.

Суббота 17 июня – не последний день, когда будут происходить геомагнитные «качели».

Наиболее мощный геоудар произойдет в 21:00 и его сила составит три балла (по некоторым данным - все пять).

Прогноз

Магнитная буря будет терроризировать метеозависимых людей еще четыре дня в июне – 18-20 и 25 числа. Но возможны внезапные изменения.

Метеопаты

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Нужно пить успокаивающие, на травах, чаи. Больше спать. Не употреблять алкоголь. Лучше побольше совершать пеших прогулок.

Электроника

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.

Так, 17 июня экраны чувствительных телевизоров начали рябить всеми цветами радуги. "неполадки" прекратятся после того, как угомонится буря.

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