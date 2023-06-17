Внезапный геомагнитный град обрушился на все регионы. Как уберечься

Усиленная магнитная буря стала сюрпризом для метеопатов, указывает pronedra.ru.
Суббота 17 июня – не последний день, когда будут происходить геомагнитные «качели».
Наиболее мощный геоудар произойдет в 21:00 и его сила составит три балла (по некоторым данным - все пять).
Прогноз
Магнитная буря будет терроризировать метеозависимых людей еще четыре дня в июне – 18-20 и 25 числа. Но возможны внезапные изменения.
Метеопаты
По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.
Здоровье
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.
Нужно пить успокаивающие, на травах, чаи. Больше спать. Не употреблять алкоголь. Лучше побольше совершать пеших прогулок.
Электроника
Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.
Так, 17 июня экраны чувствительных телевизоров начали рябить всеми цветами радуги. "неполадки" прекратятся после того, как угомонится буря.