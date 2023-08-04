5 августа
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Жизнь

Внезапная мощная магнитная буря накроет Землю в ближайшее время

Неутешительный прогноз по магнитным бурям ожидает метеочувствительных людей - ближайшая накроет планету уже вечером 4 августа.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Когда будет пик ударов

Как следует из данных портала MyCalend, сила геоударов достигнет четырех баллов к 15:00 по московскому времени.

А вот к 18:00 сила магнитного шторма дойдет уже до пяти баллов.

Буря такой силы продлится до полуночи, затем до 3:00 ночи буря будет в четыре балла.

А затем весь день 5 августа шторм продержится на трех баллах.

Когда еще в августе будет магнитная буря

Следующий сильный магнитный шторм случится уже 28 и 29 августа и также достигнет пяти баллов.

Как защититься

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Нужно пить успокаивающие, на травах, чаи, а также больше спать, избегать алкоголя и побольше гулять пешком.

Кроме того, во время магнитных бурь из строя может выходить техника. Спутниковая GPS при определении координат дает искажение, погрешность увеличивается с метра до десятков метров.

Ранее самая мощная магнитная буря за лето обрушится на россиян в июле.

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