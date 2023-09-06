Вместо Индии может появиться Бхарат. Почему страна хочет сменить название

Правительство Индии собирается внести соответствующую резолюцию 18-22 сентября во время специальной сессии парламента.

Руководитель Индийского нацконгресса Джайрам Рамеш в соцсетях сообщил, что официальные приглашения на ужин стран G20 отправили от имени президента Бхарата, а не президента Индии.

Рамеш уточнил, что в ст. 1 Конституции страны может гласить: «Бхарат, который был Индией, должен стать Союзом штатов».

Сейчас официальное название Индии - Республика Индия. Сами граждане называют ее Синдху - по древнему названию реки Инд.

Бхарат - название на языке хинди, на котором говорят индусы.