19 февраля
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Жизнь

Влюбленный москвич собрал сердце из автомобилей, чтобы сделать предложение своей девушке

Мужчина пригнал под окна офиса своей возлюбленной 30 автомобилей такси и сделал из них сердце, сообщает Shot.

Сердце из такси
Сердце из такси
Shot

Девушка согласилась стать его женой.

Ранее житель Астаны сделал предложение девушке надписью из 63 машин. Его друзья припарковали автомобили так, что получилась надпись «Выходи за Маке».

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