4 августа
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Жизнь

Власти провели беседу с перевозчиками после жалоб барнаульцев

Администрация Барнаула провела встречу с перевозчиками маршрутов №29 и №77, сообщают в мэрии города.

Водитель.
Водитель.
unsplash.com

На повестке встречи встали вопросы соблюдения графика, правил оплаты проезда, а также дисциплины и культуры общения водителей.

Так, на маршрут №77 барнаульцы регулярно жаловались за пропуск остановки у реабилитационного центра "Журавлики", которую власти ввели для удобства посетителей центра.

Как сообщается, к водителям, которые нарушали правила и пропускали остановку, применили административные меры. Ситуацию взяли на контроль перевозчики.

Особенно выделили кадровый вопрос, который все еще стоит особенно остро - хотя меры, по словам перевозчиков, принимаются.

Также на обсуждение вынесли внедрение долгосрочных контрактов - первые из них собираются заключить уже в декабре.

Однако не только маршруты №29 и №77 в Барнауле - проблемные. Ранее, например, горожане пожаловались, что водитель маршрута №6 проехал остановку и нахамил пассажирам.

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