Власти Бийска объяснили, почему на новых дорогах не работают ливневки

В источнике отметили, что обслуживанием ливневой канализации занимается «Водоканал».
Ремонт дорог на Омском переулке делали осенью 2023 года. И даже ливневку сделали, правда не с той стороны. Она расположена со стороны кафе и магазинов, но уклон дороги в другой стороне. Там и собирается вода.
В администрации отметили, что спецмашины откачивают критические участки. И также рассказали, что из-за обледенения решеток пропуск воды невозможен. Заявку уже подали в «Водоканал». В ближайшее время специалисты пообещали обработать этот участок.
Ранее сообщалось, что в Бийске талая вода затапливает частные дома.
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