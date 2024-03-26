27 марта
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Жизнь

Власти Бийска объяснили, почему на новых дорогах не работают ливневки

Жители Бийска интересуются, почему новые ливневки, расположенные на дорогах не препятствуют потоплению. Ответ на вопрос бийчан дали власти, сообщает «Бийский Рабочий».

Паводок на Алтае.
Паводок на Алтае.
mintrans22.ru

В источнике отметили, что обслуживанием ливневой канализации занимается «Водоканал».

Ремонт дорог на Омском переулке делали осенью 2023 года. И даже ливневку сделали, правда не с той стороны. Она расположена со стороны кафе и магазинов, но уклон дороги в другой стороне. Там и собирается вода.

В администрации отметили, что спецмашины откачивают критические участки. И также рассказали, что из-за обледенения решеток пропуск воды невозможен. Заявку уже подали в «Водоканал». В ближайшее время специалисты пообещали обработать этот участок.

Ранее сообщалось, что в Бийске талая вода затапливает частные дома.

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