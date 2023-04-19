Власти Барнаула рассказали, как в городе отпразднуют Первое мая и День Победы

Как в Барнауле встретят Первое мая?
Основные праздничные мероприятия пройдут на набережной Оби. Перед горожанами выступят различные творческие коллективы.
Неподалеку в Нагорном парке состоится церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести».
Вечером с акватории Оби запустят праздничный салют.
Как пройдет празднование Дня Победы?
В преддверии Дня Победы в Барнауле организуют выездные концертные программы «Поем всем двором» и покажут торжественные концерты по месту проживания участников Великой Отечественной войны.
В течение нескольких дней в городе будут проходить всероссийские акции «Вахта Памяти», «Дорога к обелиску», «Георгиевская ленточка», «Синий платочек».
День Победы в Барнауле откроет церемония возложения цветов с участием ветеранов Великой Отечественной войны на Мемориале Славы. Дополнительно власти города планируют устроить традиционный легкоатлетический пробег «Кольцо Победы».
Большой концерт устроят на сцене площади Сахарова. А кульминацией праздника станет фейерверк «Греми, салют Победы!».
Ранее стало известно, как украсят город ко Дню Победы.