Власти Барнаула рассказали, как в городе отпразднуют Первое мая и День Победы

Власти Барнаула утвердили план празднования в городе Дня весны и труда и 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Как в Барнауле встретят Первое мая?

Основные праздничные мероприятия пройдут на набережной Оби. Перед горожанами выступят различные творческие коллективы.

Неподалеку в Нагорном парке состоится церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести».

Вечером с акватории Оби запустят праздничный салют.

Праздник , шарики в небе. CC0

Как пройдет празднование Дня Победы?

В преддверии Дня Победы в Барнауле организуют выездные концертные программы «Поем всем двором» и покажут торжественные концерты по месту проживания участников Великой Отечественной войны.

В течение нескольких дней в городе будут проходить всероссийские акции «Вахта Памяти», «Дорога к обелиску», «Георгиевская ленточка», «Синий платочек».

День Победы в Барнауле откроет церемония возложения цветов с участием ветеранов Великой Отечественной войны на Мемориале Славы. Дополнительно власти города планируют устроить традиционный легкоатлетический пробег «Кольцо Победы».

Большой концерт устроят на сцене площади Сахарова. А кульминацией праздника станет фейерверк «Греми, салют Победы!».

Ранее стало известно, как украсят город ко Дню Победы.