Владелец баржи незаконно перевозил машины по Телецкому озеру

Отмечается, что баржа не зарегистрирована в Российском речном регистре, сообщает "NGS".
Во время осмотра парома транспортные полицейские выяснили, что там нет противопожарных и спасательных средств. Также пассажиры не были ознакомлены с планом эвакуации.
Уточняется, что перевозчик вообще не имел прав на самостоятельное управление водным транспортом. К тому же во время переправы люди находились в автомобилях, это подвергло их жизни огромной опасности.
Возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
Ранее сообщалось, что на Телецком озере распустились "подводные сады".