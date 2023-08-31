1 сентября
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Жизнь

Владелец баржи незаконно перевозил машины по Телецкому озеру

43 - летний мужчина перевозил через озеро автомобили за 15 тыс. рублей, не имея лицензии.

Очистка дна Телецкого озера
Очистка дна Телецкого озера
Алтайский биосферный заповедник

Отмечается, что баржа не зарегистрирована в Российском речном регистре, сообщает "NGS".

Во время осмотра парома транспортные полицейские выяснили, что там нет противопожарных и спасательных средств. Также пассажиры не были ознакомлены с планом эвакуации.

Уточняется, что перевозчик вообще не имел прав на самостоятельное управление водным транспортом. К тому же во время переправы люди находились в автомобилях, это подвергло их жизни огромной опасности.

Возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Ранее сообщалось, что на Телецком озере распустились "подводные сады".

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