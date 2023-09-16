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Вкусные и полезные алтайские продукты для мировых спортсменов представлены на международных соревнованиях «Алтайская регата»

С 15 по 17 сентября на Гребном канале в Барнауле проходит грандиозное спортивное событие — международные соревнования «Алтайская регата». Участниками мероприятия стали более 400 профессиональных спортсменов из разных стран мира. Специально для них организована выставочная экспозиция «Алтайские продукты», посетив которую, участники соревнований могут увезти с собой частичку Алтая — вкусные и полезные сувениры.

Вкусные и полезные алтайские продукты представлены на международных соревнованиях «Алтайская регата».
Вкусные и полезные алтайские продукты представлены на международных соревнованиях «Алтайская регата».
Фото: Дмитрий Лямзин.

Богатое разнообразие алтайских продуктов представлено на экспозиции: мед и медовые композиции, травяные чаи, кедровые орехи, сбитень, пантогематоген, пантовые бальзамы, растительные масла, медовые пряники и медовые леденцы, шоколадные конфеты с ягодами и орехами, фруктово-злаковые батончики, шишки на шпажке, леденцовая карамель, быстрорастворимые напитки.

Выставка вызвала большой интерес у участников соревнований.

Вкусные и полезные алтайские продукты представлены на международных соревнованиях «Алтайская регата».
Вкусные и полезные алтайские продукты представлены на международных соревнованиях «Алтайская регата».
Фото: Дмитрий Лямзин.
Вкусные и полезные алтайские продукты представлены на международных соревнованиях «Алтайская регата».
Вкусные и полезные алтайские продукты представлены на международных соревнованиях «Алтайская регата».
Фото: Дмитрий Лямзин.
Вкусные и полезные алтайские продукты представлены на международных соревнованиях «Алтайская регата».
Вкусные и полезные алтайские продукты представлены на международных соревнованиях «Алтайская регата».
Фото: Дмитрий Лямзин.

Мы удивлены, сколько всего вкусного приготовил для нас Алтайский край. Мы попробовали ароматный алтайский мед с согревающим травяным чаем с ягодами. Чувствуется вкус Алтая и местное гостеприимство! — делятся спортсменки из Беларуси.

Хочется сказать, что эти продукты сделаны с любовью — в составе только натуральные ингредиенты, красивая упаковка с символикой региона. Обязательно привезу алтайские продукты своим близким в подарок, — отмечает один из участников соревнований.

Участниками мероприятия стали более 400 спортсменов.
Участниками мероприятия стали более 400 спортсменов.
Фото: Дмитрий Лямзин.

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