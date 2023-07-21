Визит министра, штормовое и трагедия в Бийске. Что произошло в Алтайском крае 21 июля

- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прилетел в Алтайский край. В первый день он побывал на двух строящихся объектах: в барнаульской поликлинике №14 и будущем новом корпусе Центра охраны материнства и детства.
- Тело 13-летнего мальчика из Бийска, которого пять дней искали волонтеры и полиция, обнаружили в реке. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
- Консультативно-диагностический центр Алтайского края запустил новую методику диагностики туберкулеза — T-SPOT.
- Самая затапливаемая улица Барнаула — улица Попова, — вновь превратилась в океан после ливней.
- В Алтайском крае прошел крупный град, а на ближайшие дни в регионе объявили штормовое предупреждение.
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