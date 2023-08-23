Выпечка хлеба и торговля на ярмарках. Как отмечать третий Ореховый Спас 2023

Третий Спас отмечают в последние дни лета - 29 августа. В народе говорили:
«Первый Спас – на воде стоят; Второй Спас – яблоки едят; Третий Спас – на зеленых горах холсты продают».
Праздник прозвали Ореховым, так как в народе в конце августа начинали собирать созревшие орехи и готовить из них различные блюда и лакомства.
Также день называют Нерукотворным. Связано это с библейский преданием. Согласно ему после сна Иисус Христос умылся, вытер лицо полотенцем, и на нем отпечатался лик Сына Божьего.
После этого полотенце стало обладать целительными свойствами. А с отпечатанного лика впоследствии написали первые иконы Спаса Нерукотворного.
У Орехового Спаса есть несколько названий. Так день прозвали Хлебным, ведь в этот день пекли хлеб из нового урожая. Считалось, что если уродилось много пшеницы, то в следующем году будет богатый урожай орехов.
Еще одно название – Холщовый Спас, в честь ярмарок. Торговцы продавали различные полотна и холсты. Люди верили, что в этот день нужно обязательно что-нибудь купить на ярмарке, ведь уйти с пустыми руками считалось плохой приметой.
Ореховый Спас праздновали более скромно, в отличие от Яблочного. День посвящали бытовым делам: убирали с полей пшеницу и ткали полотна для будущих теплых вещей.
В обед шли в церковь и освещали хлеб и пироги из нового зерна. Молились перед иконой мученика Диомида.
К вечеру люди чистили целебные подземные источники и колодцы. Затем садились за стол. К нему подавали настойку на основе грецких орехов, а также хлеб и пироги.
- Если журавли полетели на юг – Покров (14 октября) будет морозным.
- Начался дождь с грозой – осень ожидается теплой.
- Ecли много opexoв в этoм гoду, тo будeт мнoгo xлeбa в будущeм гoду.
- При сборе орехов попался плод с червяком – ждать беды.
- Сорвешь первый орех, и каким он на вкус будет, таким и следующий год будет: спелый орех – жди большой любви и добрых вестей, неспелый – скоро появятся важные новости, гнилой – к большой беде, а горький – к проблемам.