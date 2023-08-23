25 августа
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Жизнь

Выпечка хлеба и торговля на ярмарках. Как отмечать третий Ореховый Спас 2023

После Медового и Яблочного Спаса приходит очередь третьего, Орехового. Он выпадает на конец августа и завершает переход от лета к осени. Altapress.ru рассказывает приметы и традиции праздника.

Орехи
Орехи
СС0
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Какого числа отмечают Ореховый Спас?

Третий Спас отмечают в последние дни лета - 29 августа. В народе говорили:

«Первый Спас – на воде стоят; Второй Спас – яблоки едят; Третий Спас – на зеленых горах холсты продают».

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История праздника

Праздник прозвали Ореховым, так как в народе в конце августа начинали собирать созревшие орехи и готовить из них различные блюда и лакомства.

Также день называют Нерукотворным. Связано это с библейский преданием. Согласно ему после сна Иисус Христос умылся, вытер лицо полотенцем, и на нем отпечатался лик Сына Божьего.

После этого полотенце стало обладать целительными свойствами. А с отпечатанного лика впоследствии написали первые иконы Спаса Нерукотворного.

Орехи
Орехи
СС0
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Как еще называют Спас?

У Орехового Спаса есть несколько названий. Так день прозвали Хлебным, ведь в этот день пекли хлеб из нового урожая. Считалось, что если уродилось много пшеницы, то в следующем году будет богатый урожай орехов.

Еще одно название – Холщовый Спас, в честь ярмарок. Торговцы продавали различные полотна и холсты. Люди верили, что в этот день нужно обязательно что-нибудь купить на ярмарке, ведь уйти с пустыми руками считалось плохой приметой.

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Традиции Орехового Спаса

Ореховый Спас праздновали более скромно, в отличие от Яблочного. День посвящали бытовым делам: убирали с полей пшеницу и ткали полотна для будущих теплых вещей.

В обед шли в церковь и освещали хлеб и пироги из нового зерна. Молились перед иконой мученика Диомида.

К вечеру люди чистили целебные подземные источники и колодцы. Затем садились за стол. К нему подавали настойку на основе грецких орехов, а также хлеб и пироги.

Орехи и сухофрукты.
Орехи и сухофрукты.
freepik.com/stockking
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Приметы праздника
  • Если журавли полетели на юг – Покров (14 октября) будет морозным.
  • Начался дождь с грозой – осень ожидается теплой.
  • Ecли много opexoв в этoм гoду, тo будeт мнoгo xлeбa в будущeм гoду.
  • При сборе орехов попался плод с червяком – ждать беды.
  • Сорвешь первый орех, и каким он на вкус будет, таким и следующий год будет: спелый орех – жди большой любви и добрых вестей, неспелый – скоро появятся важные новости, гнилой – к большой беде, а горький – к проблемам.
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