5 февраля
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Жизнь

Виктория Боня сравнила себя со звездой Голливуда Анджелиной Джоли

Телеведущая, блогер и модель Виктория Боня в соцсети высказалась о ее сравнении с голливудской звездой Анджелиной Джоли.

Анджелина Джоли на церемонии вручения кинопремии "Оскар".
Анджелина Джоли на церемонии вручения кинопремии "Оскар".
Скриншот видео youtube.com/user/Oscars

Боня призналась, что все мужчины говорят — она похожа на Анджелину Джоли, пишет Газета.Ru.

Только некоторые женщины с этим тяжело справляются.

Ранее продюсер Яна Рудковская отметила, что возрастных изменений никому не избежать. Но одни женщины, в том числе Джоли, выбирают естественность, а другие, как Виктория Боня, обращаются к пластическим хирургам, пишет mail.ru.

В 2021 году Боня предупредила, что с ней опасно связываться и пообещала "урыть" Собчак. Боня подчеркнула, что ссориться с ней опасно, так как она выросла в провинции и знает, как постоять за себя.

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