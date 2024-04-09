Викторина «Какие правила безопасности должны соблюдаться в междугороднем автобусе?»

Того, кто первым правильно ответит на вопросы викторины, ждёт поощрительный приз.
Ответы принимаются в течение семи дней, итоги подведём 15 апреля.
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Предлагаем вам пройти тест на знание основных правил дорожного движения.
Того, кто первым правильно ответит на вопросы викторины, ждёт поощрительный приз.
Ответы принимаются в течение семи дней, итоги подведём 15 апреля.
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