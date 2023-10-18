19 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Викторина «Как сообщить о нарушении ПДД в Госавтоинспекцию»

Вы стали свидетелем нарушения правил дорожного движения? Вам мешают неправильно припаркованные во дворе автомобили? Нужно обратиться с жалобой в ГИБДД. Наша познавательная викторина поможет вам понять, как это сделать.

Поощрительные призы от Госавтоинспекции Алтайского края.
Поощрительные призы от Госавтоинспекции Алтайского края.
Фото предоставлено Госавтоинспекцией Алтайского края.

Тот, кто правильно ответит на все вопросы, получит поощрительные призы от Госавтоинспекции Алтайского края.

Итоги подведем в понедельник 23 октября.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость