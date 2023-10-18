Викторина «Как сообщить о нарушении ПДД в Госавтоинспекцию»

Тот, кто правильно ответит на все вопросы, получит поощрительные призы от Госавтоинспекции Алтайского края.
Итоги подведем в понедельник 23 октября.
Вы стали свидетелем нарушения правил дорожного движения? Вам мешают неправильно припаркованные во дворе автомобили? Нужно обратиться с жалобой в ГИБДД. Наша познавательная викторина поможет вам понять, как это сделать.
Тот, кто правильно ответит на все вопросы, получит поощрительные призы от Госавтоинспекции Алтайского края.
Итоги подведем в понедельник 23 октября.
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