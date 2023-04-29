Виктор Томенко заявил, что за год в Алтайском крае отремонтируют 800 км дорог

«У меня к вам только одна просьба — сделайте как для себя. Люди потом будут ездить по этой дороге и вспоминать тех, кто такое удобство и красоту сделал», — отметил Томенко, обращаясь к дорожным рабочим.

Он напомнил, что в Алтайском крае больше дорог, чем в каком-либо другом регионе. Только региональных — 15 тыс. км, а с учетом дорог в городах и поселках — более 50 тыс. км. Томенко уточнил, что строительство ведется на средства инфраструктурного кредита, который получен Алтайским краем на льготных условиях.