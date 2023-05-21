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Виктор Томенко вместе со студентами прогулялся по Барнаулу в "Ночь музеев 2023"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прогулялся по музеям Барнаула в рамках акции «Ночь в музее» 20 мая.

Виктор Томенко вместе со студентами прогулялся по городским музеям
Виктор Томенко вместе со студентами прогулялся по городским музеям
Фото Антона Червякова

Губернатор края гулял не один. Его сопровождали студенты Алтайского государственного института культуры Анастасия Сухарева и Константин Моргачев.

«Ночь музеев привлекает большой интерес, все эту акцию знают. В других больших городах проходят акции «Ночь музыки», «Ночь заводов». Нам надо побольше таких мероприятий затягивать. Видите, как люди с удовольствием ходят», - отметил Томенко в беседе со студентами

Губернатор посетил музей природы института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета, где студенты вуза ему рассказали о фауне края. Также он посетил Художественный салон-галерею «Турина гора».

В Алтайском государственном краеведческом музее Виктор Томенко ознакомился с артефактами, найденными на территории Алтайского края. Также он узнал о строении древних курганов.

По дороге губернатор общался с горожанами и охотно отзывался на предложения сделать совместные фото.

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