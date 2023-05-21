Виктор Томенко вместе со студентами прогулялся по Барнаулу в "Ночь музеев 2023"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прогулялся по музеям Барнаула в рамках акции «Ночь в музее» 20 мая.

Виктор Томенко вместе со студентами прогулялся по городским музеям

Губернатор края гулял не один. Его сопровождали студенты Алтайского государственного института культуры Анастасия Сухарева и Константин Моргачев.

«Ночь музеев привлекает большой интерес, все эту акцию знают. В других больших городах проходят акции «Ночь музыки», «Ночь заводов». Нам надо побольше таких мероприятий затягивать. Видите, как люди с удовольствием ходят», - отметил Томенко в беседе со студентами

Губернатор посетил музей природы института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета, где студенты вуза ему рассказали о фауне края. Также он посетил Художественный салон-галерею «Турина гора».

В Алтайском государственном краеведческом музее Виктор Томенко ознакомился с артефактами, найденными на территории Алтайского края. Также он узнал о строении древних курганов.

По дороге губернатор общался с горожанами и охотно отзывался на предложения сделать совместные фото.