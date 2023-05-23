Виктор Томенко осмотрел строящуюся дамбу и место пожара в Краснощеково.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал в селе Краснощеково, где возводится дамба, которая защищает жилые дома от паводка. Он осмотрел гидрозащитное сооружение с воздуха.

«Вторая волна уже подступает, прогноз пока достаточно тревожный, поэтому надо удостовериться, что есть готовность к пропуску воды», - отметил губернатор.

Для защиты села Краснощеково от паводка предусмотрено строительство четырех дамб на реках Чарыш и Землянка. Их протяженность составила более 6 км, стоимость – более 549 млн рублей.

Виктор Томенко побывал также на месте пожара – на прошлой неделе в Краснощеково загорелась свалка, существовала угроза распространения на жилые дома. Такие ситуации, по мнению губернатора, недопустимы.

«Мы обсудили с руководством района, что там произошло. Эта ситуация, которая не должна являться нормой, такого допускать нельзя. Главам муниципальных образований нужно держать ситуацию под контролем – это ваша прямая обязанность», - подчеркнул Томенко.

Он добавил, что дал поручение профильному министерству совместно с МЧС проработать меры, которые исключат повторения подобных ЧП.

Во время рабочего визита губернатор осмотрел также социальные объекты райцентра. Он побывал на торжественном открытии обновленного многофункционального культурного центра. На его ремонт направили 77,7 млн рублей.

«За пятилетку привели в порядок больше 340 объектов культуры, причем больше 70 — были серьезно отремонтированы. И прямо сейчас работа продолжается, например, в Косихе, Солонешном, Топчихе, Завьялово, Усть-Калманке и Крутихе», - отметил Томенко. \ Также глава региона оценил проведенный ремонт в краснощековской ЦРБ и фронт работ, которые еще предстоит провести. «Хорошее впечатление производят те помещения, где сделан ремонт. В последнее время мы много проводим работ по краю: и ремонты, и восстановление, где-то строили, много приобретено оборудования. 12 млрд рублей вложено», - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что необходимо продолжить ремонт помещений ЦРБ, а также отметил, что в районе в 2025 году будет построена еще одна амбулатория в селе Карпово Второе.

Также глава региона обсудил с главным врачом ЦРБ Юлией Гуровой проблему нехватки медицинских кадров. Она рассказала, что благодаря краевым программам с 2018 года было привлечено 20 специалистов.