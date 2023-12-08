10 декабря
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Жизнь

Выгнать из квартиры невидимку не позволил российский суд

Суд не разрешил россиянину выгнать из своей квартиры «жильца-невидимку».

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

Это произошло в Твери. По невидимкой подразумевается человек, который больше не пользуется жилплощадью, но официально на ней зарегистрирован, сообщает «Вся Тверь». Дело в том, что квартира была приобретена "с жильцом".

Новый владелец квартиры потребовал признать зарегистрированного в его квартире человека утратившим право пользования. Но суд не нашел доказательств того, что ответчик отказался от прав и обязанностей в отношении квартиры истца, указывает Lenta.ru.

Выход есть

Выписать из квартиры «невидимку» можно. Если один из нынешних собственников найдет этого человека и попросит написать отказ.

Ранее человек-невидимка пошел на ограбление с талисманом.

Это происшествие случилось в Таиланде.

Парень пытался угнать мотоцикл. Но его поймали жители тайской деревни. Приехавшие офицеры арестовали грабителя и обыскали его вещи.

В карманах 19-летнего молодого человека нашли цветок лилии, а также амулет с Буддой и банкноту.

По словам вора, это его «талисманы невидимости». При помощи этих амулетов он хотел остаться незамеченным.

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