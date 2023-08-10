12 августа
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Жизнь

Вид инопланетянки: косметолог оценила изменения во внешности Аллы Пугачевой

Косметолог Татьяна Баллирано оценила последние изменения во внешности Аллы Пугачевой.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

Она проанализировала недавнее появление 74-летней Примадонны на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, пишет KP.RU. Как заявила косметолог, она заметила свежую пластику. Судя по состоянию кожи, певица делала подобные операции не раз.

В таком возрасте ресурс кожи исчерпан, и результаты новой пластики очень заметны.

«Уколы красоты» тоже могут при неправильной дозировке давать бугры и неровности кожи, как у Пугачевой.

Лицо стало неестественным, вид инопланетянки, уверена косметолог.

Ранее депутат предупредила Киркорова, что ему не вернуться в Россию с фестиваля Лаймы Вайкуле.

О фестивале и гостях

Традиционно в Laima Rendezvous участвовали российские исполнители, включая Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Максима Галкина* (признан в РФ иностранным агентом). Основным языком фестиваля является русский.

Ранее фура с нарядами Киркорова застряла на границе с Казахстаном. Певцу пришлось выступать без заранее подобранного образа.

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