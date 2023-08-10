Она проанализировала недавнее появление 74-летней Примадонны на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, пишет KP.RU. Как заявила косметолог, она заметила свежую пластику. Судя по состоянию кожи, певица делала подобные операции не раз.
В таком возрасте ресурс кожи исчерпан, и результаты новой пластики очень заметны.
«Уколы красоты» тоже могут при неправильной дозировке давать бугры и неровности кожи, как у Пугачевой.
Лицо стало неестественным, вид инопланетянки, уверена косметолог.
Ранее депутат предупредила Киркорова, что ему не вернуться в Россию с фестиваля Лаймы Вайкуле.
О фестивале и гостях
Традиционно в Laima Rendezvous участвовали российские исполнители, включая Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Максима Галкина* (признан в РФ иностранным агентом). Основным языком фестиваля является русский.
Ранее фура с нарядами Киркорова застряла на границе с Казахстаном. Певцу пришлось выступать без заранее подобранного образа.