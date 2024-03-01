Выборы ректора, поезд с целинниками и экстрадиция из Аргентины. Что произошло в Алтайском крае 1 марта

◆ В Алтайском государственном университете готовятся выбирать ректора. На пост претендуют четыре человека.
◆ Депутат Евгения Боровикова предложила ликвидировать некоторые СМИ и вернуть на ТВ одиозного журналиста.
◆ На барнаульском ж/д вокзале весело и с музыкой встретили поезд с целинниками. Смотрите, как прошла реконструкция.
◆ Экс-директора барнаульского «Жилфонда» Людмилу Авдюхину, обвиняемую в в хищении 150 млн рублей у клиентов, экстрадировали из Аргентины в Россию.
◆ В Молодежном театре Алтая поставили спектакль «Чучело». Историю Владимира Железникова осовременили по максимуму. Вот что из этого вышло.
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