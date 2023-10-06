Выбор псевдонима певца SHAMAN прокомментировал верховный шаман России

Шаман не знаком с творчеством артиста, но одобряет выбор сценического имени, указывает Газета.Ru.
Кара-оол Допчун-оол избран верховным шаманом России в 2018 году.
Ранее оперная дива нашла причину популярности SHAMAN.
По мнению Любови Казарновской, Дронов сумел подобрать код к россиянам, хорошо просчитав текущее время.
Казарновская предположила — сейчас слушатели хотят не лирики, а песен про внутреннюю мобилизованность и декларирование того, что «я — русский». Как в свое время родилась песня «Вставай, страна огромная».
А творческий путь SHAMAN покажет, продлится ли его успех долго.
А вот тигр чуть не напал на певца SHAMAN, когда тот был в клетке.