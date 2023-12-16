Выбираемся из берлоги. Чем заняться в Барнауле в выходные 16 и 17 декабря

Синоптики обещают барнаульцам настоящую "жару": всего минус 19 градусов. Вот несколько идей от "Афиши Барнаула", чем заняться на этих выходных в городе.

Окультуриться

Экскурсия по выставкам в галерее «Республика ИЗО» — 16 декабря, 15:30, 12+

Приблизиться к природе

«Живая природа Алтая»: встречи, кинопоказ и выставка в ГМИЛИКА: — 16 и 17 декабря, 6+

Посмотреть кино

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана в «Киномире» и Pioneer Cinema, 16+

«Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки в «Киномире» и Pioneer Cinema, 16+

"Оппенгеймер". IMDB.com

Поумничать

Наука, история, философия XV века — на выставке «Секреты изобретений Леонардо да Винчи» в музее «Город». С 10:00 до 18:00, 0+

Развлечь детей

Мультфильм «Кентервильское привидение» в «Киномире» и Pioneer Cinema, 6+

Спектакль «Красная шапочка» в Музыкальном театре — 16 и 17 декабря, 10:00 и 13:00, 0+