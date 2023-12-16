Выбираемся из берлоги. Чем заняться в Барнауле в выходные 16 и 17 декабря

Окультуриться
Экскурсия по выставкам в галерее «Республика ИЗО» — 16 декабря, 15:30, 12+
Приблизиться к природе
«Живая природа Алтая»: встречи, кинопоказ и выставка в ГМИЛИКА: — 16 и 17 декабря, 6+
Посмотреть кино
«Оппенгеймер» Кристофера Нолана в «Киномире» и Pioneer Cinema, 16+
«Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки в «Киномире» и Pioneer Cinema, 16+
Поумничать
Наука, история, философия XV века — на выставке «Секреты изобретений Леонардо да Винчи» в музее «Город». С 10:00 до 18:00, 0+
Развлечь детей
Мультфильм «Кентервильское привидение» в «Киномире» и Pioneer Cinema, 6+
Спектакль «Красная шапочка» в Музыкальном театре — 16 и 17 декабря, 10:00 и 13:00, 0+