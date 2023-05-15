Вы всегда можете на нас рассчитывать! Александр Терентьев встретился с жителями Завьяловского района

Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев в рамках рабочей недели побывал в Завьяловском районе. Народный избранник коротко охарактеризовал сегодняшнюю социально-экономическую и политическую ситуацию в стране, отметил, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ продолжает следовать своему программному курсу, а также выслушал, какие проблемы сегодня беспокоят завьяловцев.

Стоит отметить, что с разрешения местных властей, встреча с депутатом Госдумы проходила в здании администрации района. Никаких препятствий для общения с жителями, как это часто бывает в муниципалитетах, даже несмотря на выборный год, чиновники не чинили. Более того, глава района Николай Онищенко, избранный на этот пост в октябре прошлого года, и председатель Завьяловского районного Собрания депутатов Максим Панченко лично присутствовали на встрече.

Александр Терентьев встретился с жителями Завьяловского района. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ.

Вначале своего вступительного слова Александр Терентьев обратился Виктору Ильичу и Татьяне Николаевне Каркавиным, родителям Героя России Ильи Каркавина, который погиб, выполняя задачи Специальной военной операции, и получил это высокое звание посмертно.

Никакие слова не смогут приглушить боль родителей от этой невосполнимой потери. К сожалению, тех людей, которых нам в стране сейчас так не хватает, забирает война. Тревожно, сложно и тяжело. На душе тяжело — там гибнут наши дети, братья, родители..., — сказал депутат. — Цель у нашего врага одна — не дать России объединиться с кем-либо, расчленение России на части и уничтожение русского народа. А наша задача — не дать реализовать их планы. Ваш сын погиб за нашу Родину, за наше будущее. Вы воспитали настоящего Героя России.

Александр Терентьев выразил готовность помогать семье: "Вы всегда можете на нас рассчитывать! Обращайтесь с любыми вопросами. Мы придём на помощь".

Александр Терентьев встретился с жителями Завьяловского района. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ.

Александр Терентьев уверен, что, несмотря на все сложности, победа будет за нами, потому что мы русские, а русские люди никогда не проигрывали, земли свои не отдавали и своих в беде не бросали.

Что касается экономических вопросов — мы вынуждены оперативно, буквально с колес, перестраивать всю экономику страны. Хотя сделать это было нужно гораздо раньше. И партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ неоднократно настаивала на этом. Мы говорили о том, что сырьем нужно не торговать, а перерабатывать, говорили о ненужности Фонда национального благосостояния, вместе с которым похоронены огромные средства за границей, которые могли бы работать на развитие нашей промышленности, социалки, здравоохранения и других отраслей, — рассказывает Александр Терентьев. — Вытащить нашу страну из бедности можно только увеличив глубину переработки, чтобы мы сами выпускали весь спектр товаров, которые необходимы для нашей жизни.

Но Правительство РФ выбрало другой путь, и в итоге мы только растеряли целые отрасли, и лишь сейчас начинаем постепенно из этой ситуации выходить — говорим о необходимости в спешном порядке налаживать импортозамещение.

Затронули и краевую проблематику. Проблем в регионе много, есть такие, которые не решаются уже по несколько лет — это и грязная питьевая вода, изношенная инфраструктура, по-прежнему, масса вопросов по жилищно-коммунальному хозяйству, не растет и благосостояние граждан, чего нельзя сказать о ценах в магазинах.

Александр Терентьев встретился с жителями Завьяловского района. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ.

Процент решения вопросов депутатом Госдумы сегодня увеличился в разы. Прокуратура оперативно реагирует и заставляет все органы власти работать так, чтобы справедливость восторжествовала, — отметил Александр Терентьев и предложил людям обращаться за помощью. — Мы включимся и, надеюсь, поможем.

Александр Терентьев встретился с жителями Завьяловского района. Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ.

Основную проблему, которую озвучили завьяловцы – это недоступность социального леса. Жители прекрасно изучили историю перехода лесных угодий края под монополию, видят и знают, как много людей осталось без работы, видят и знают сколько нуждающихся годами ждут социальный лес. "Как думаете, я дождусь, – спрашивает 77-летний селянин. И сам же отвечает на свой вопрос. – Не дождусь". Отметили жители и несправедливость уменьшения кубатуры льготного леса – со 100 куб. до 75 на строительство и с 25 до 15 – на ремонт. "Какой ремонт ? Этого хватит, если только на забор", – с улыбкой, за которой скрывается безнадежность, говорят люди.

Александр Терентьев пообещал, что все эти лесные вопросы обсудит на встрече с прокурором Алтайского края.