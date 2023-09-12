Вход в барнаульскую школу превратился в озеро.

По кадрам видно, что вода просто стекает к школьным воротам с ул. Антона Петрова.
Ранее несколько улиц, дворов и даже офисов затопило после мощного ливня в Барнауле.
Вход в школу №68 превратился в озеро из-за сильного ливня, сообщает участник сообщества Barnaul 22.
По кадрам видно, что вода просто стекает к школьным воротам с ул. Антона Петрова.
Ранее несколько улиц, дворов и даже офисов затопило после мощного ливня в Барнауле.
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