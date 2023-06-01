Вейпы, пенсии и биометрия. Что изменится в жизни жителей Алтайского края и других россиян в июне

Рассказываем о нововведениях июня 2023 года, которые отразятся на жителях Алтайского края.

Истекает срок «заморозки» цен на сахар

В начале июня истекает срок «заморозки» цен на сахар. Впервые мораторий на повышение цен был введен на фоне ковида в 2020 году, позднее его несколько раз продляли. При этом Минсельхоз уже обратился к производителям с рекомендацией не повышать цены на продукт до нового урожая, для того чтобы избежать их роста.

Новый срок выплаты детских пособий

С 1 июня вводятся единые для всей России даты некоторых детских выплат. Так, например, выплата из материнского капитала на детей до трех лет будет начисляться пятого числа каждого месяца, а единая детская выплата — третьего числа. Приходить средства будут не за текущий, а за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособию за май.

Налоги. Деньги. Pixabay.com

Новый сервис для обманутых дольщиков

Обманутые дольщики смогут подавать заявление на выплаты через портал Госуслуг. В зависимости от решения, принятого Фондом развития территорий, с помощью господдержки такие граждане могут получить либо жилье, либо денежные выплаты.

Новые ограничения для продажи вейпов и кальянов

С 1 июня в России вводятся новые ограничения на торговлю кальянами и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции. Отныне вейпы нельзя будет продавать дистанционно, а также в автоматах, на ярмарках и посредством разносной торговли. Кроме того, кальяны и прочие устройства исчезнут из открытой выкладки в торговых точках, как это уже сделано с традиционными сигаретами. Показывать их будут только по запросу покупателя.

Кальян. Открытые источники.

Право отказаться от сдачи биометрии

Российские граждане смогут официально отказаться от сбора и размещения биометрических персональных данных. При этом также можно будет отозвать ранее предоставленный отказ, если человек вдруг передумал. Все это можно будет сделать в отделениях МФЦ при личном присутствии заявителя.

Повышение пенсий для некоторых категорий граждан

Пожилых людей, которым в мае исполнилось 80 лет, ждет повышение пенсий. Фиксированный размер социальной пенсии для такой категории россиян увеличится вдвое. Однако, это коснется только тех пенсионеров, которые получают социальную пенсию по старости.

Также с 1 июня произойдет перерасчет пенсий пенсионерам, которые завершили трудовую деятельность и представили в СФР документы, подтверждающие дополнительный пенсионный стаж.

Пенсия, старость. Михаил Хаустов

Товарные знаки для самозанятых

С 29 июня самозанятые смогут иметь и использовать в работе собственный товарный знак и знак обслуживания. Ранее ими могли обладать только юрлица и индивидуальные предприниматели. Теперь же средства индивидуализацию станут доступны как для самозанятых, так и для всех остальных граждан, включая иностранцев.

Новые требования к автомобилям

С 1 июня все выпускаемые на территории России автомобили должны будут соответствовать экологическому стандарту класса не ниже Евро - 2. А с ноября 2023 года на всех автомобилях должна быть в обязательном порядке установлена антиблокировочная система тормозов.

Также с начала июня инспекторы ГИБДД смогут проверять легковые автомобили на наличие устройств вызова экстренных оперативных служб "ЭРА – ГЛОНАСС". Владельцы автомобилей, которые не оборудованы подобными устройствами, обязаны будут установить их самостоятельно. В противном случае им грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Автомобиль. открытые источники (CC0)

Также с 1 июня 2023 года по 1 февраля 2024 года в Россию запрещается ввоз легковых автомобилей в упрощенном порядке из дружественных стран, в том числе входящих в зону ЕВРАЗЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Таджикистан, Киргизия).

Продление программы туристического кешбэка

С 1 июня и до конца 2023 года российские туристы снова смогут воспользоваться программой туристического кешбэка. За приобретенную путевку на отдых по России можно будет вернуть до 20% ее стоимости. Так, при оплате картой "Мир" можно получить:

5% от потраченной суммы на путевку с 28 мая 2023 года по 10 июня 2023 года,

10% – с 11 июня 2023 года по 17 июня 2023 года,

от 11% до 20% – с 18 июля 2023 года по 29 августа 2023 года.

Туризм на Алтае. Телецкое озеро. CC0

Маркировка одежды

С 1 июня расширяется список товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке. Особые QR-коды появятся на спортивных костюмах, пиджаках, брюках, блузках, рубашках, верхней одежде и продукции из искусственного меха.

Главной причиной обязательной сертификации этих изделий стал огромный оборот товаров контрафакта и незарегистрированных в России компаний. Распространенным явлением на рынке также стал ввоз натурального меха под видом заменяющих материалов.

Рост первоначального взноса по ипотеке

Центробанк летом начнет поэтапное повышение минимального взноса по ипотеке. С 1 июня 2023-го ставку увеличат на 20%, а с 1 января 2024-го — на 30%.

Летом банки, предоставляющие ипотеку по заниженным тарифам, обяжут формировать дополнительные финансовые резервы из собственных средств. Эта мера относится только к займам, выданным после 15 марта 2023-го. Чтобы избежать траты из принадлежащих им фондов, кредитным организациям придется повысить первоначальный взнос.

Ипотека. Из архива редакции.

Еще одним условием для банков станет запрет на навязывание заемщикам страховых путевок по завышенным ценам от компаний, имеющих аккредитацию банка. Теперь компании, берущие ссуду, смогут свободно выбирать орган страхования.

Новые правила оформления инвалидности

С 1 июня 2023 россияне смогут проходить медико-социальную экспертизу (МСЭ) в дистанционном формате. Воспользоваться данным правом смогут граждане, которые несогласны с вердиктом местного бюро МСЭ и которые хотят привлечь региональных или федеральных специалистов для пересмотра вынесенного решения.

Возобновление выдачи загранпаспортов сроком на десять лет

Любители путешествий снова смогут получить биометрический заграничный паспорт. В июне возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации. Срок действия таких паспортов составляет 10 лет.

Российский паспорт и загранпаспорт. Анна Зайкова, altapress.ru

Заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или направлено в электронной форме через «Госуслуги».

Напомним, прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца временно приостановили 2 февраля этого года из-за с высокого спроса на микросхемы, которые встраиваются в бланк загранпаспорта.