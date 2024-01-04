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Жизнь

Ветрено и холодно. Какая погода будет в Алтайском крае 4 января

В алтайском Гидрометцентре рассказали, какая погода будет в регионе и в Барнауле 4 января.

Рассвет в Барнауле.
Рассвет в Барнауле.
altapress.ru

Погода в Алтайском крае

Ночью температура -17...-22 градусов, местами по северу -25...-30 гр., по югу -11...-16 градусов.

В большинстве районов небольшой, по югу местами умеренный снег. В утренние часы местами изморозь. Ветер западный 4-9 м/с, в начале ночи местами порывы до 14 м/с.

Днем — от -11 до -16 градусов, по северу местами -17...-22, по югу -4...-9 градусов. В отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Зима, мороз. Изморозь.
Зима, мороз. Изморозь.
СС0

Погода в Барнауле

Температура ночью от -25 до -27 градусов. Небольшой снег. В утренние часы возможна изморозь. Ветер западный, 4-9 м/с.

Днем температура -17...-19 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

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