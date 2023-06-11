Ветер северный порывистый: какие жаркие сюрпризы готовит погода на Алтае

По-прежнему в Алтайском крае до 15 июня действует штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожароопасностью.

В регионе властвует северный ветер, с порывами. Однако температура пока летняя - как раз ягоды поспеют.

В регионе днем до плюс 27 градусов. Местами кратковременный дождь с грозами.

В Барнауле днем 11 июня - без осадков. Температура воздуха составит плюс 25 градусов.

Ранее сообщалось, что невероятный зной накроет Сибирь в ближайшее время. Также синоптики озвучили очередной прогноз погоды на лето этого года. Это время года станет самым страшным с начала XXI века — установит несколько погодных рекордов. Россиян ждет аномальная жара.

Грядущее лето войдет в тройку самых жарких за все время, уверен климатолог Михаил Юлкин.

А в июле метеорологи уже прогнозируют значительное похолодание.