14 июня
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Жизнь

Ветер северный порывистый: какие жаркие сюрпризы готовит погода на Алтае

По-прежнему в Алтайском крае до 15 июня действует штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожароопасностью.

Жимолость.
Жимолость.

В регионе властвует северный ветер, с порывами. Однако температура пока летняя - как раз ягоды поспеют.

В регионе днем до плюс 27 градусов. Местами кратковременный дождь с грозами.

В Барнауле днем 11 июня - без осадков. Температура воздуха составит плюс 25 градусов.

Ранее сообщалось, что невероятный зной накроет Сибирь в ближайшее время. Также синоптики озвучили очередной прогноз погоды на лето этого года. Это время года станет самым страшным с начала XXI века — установит несколько погодных рекордов. Россиян ждет аномальная жара.

Грядущее лето войдет в тройку самых жарких за все время, уверен климатолог Михаил Юлкин.

А в июле метеорологи уже прогнозируют значительное похолодание.

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