Весна пришла, а снег остался. Какая погода будет в Алтайском крае 1 марта

Долгожданная весна наступила. Чем она порадует жителей Алтайского края рассказали синоптики алтайского ЦГМС.

Температура ночью составила 7-12 градусов ниже нуля. Местами достигала зимних -20. По северу шел небольшой снег и метели. На дорогах остается гололедица.

Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Уже днем заметное потепление от -5 до 0 градусов. Преимущественно без осадков, но по северу местами небольшой снег и метели, на дорогах гололедица.

Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В столице Алтайского края ночью температура составила -8,-10 градусов. Осадки в виде небольшого снега, а на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 4-9 м/с.

Днем барнаульцев ожидает температура -3,-5 градусов, сопровождающийся небольшим снегом. На дороге гололедица.

Ветер западный, 4-9 м/с.

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