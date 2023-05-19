Весна идет — весне дорогу! Фоторепортаж altapress.ru о том, как цветет и преображается Барнаул

В Барнауле наконец-то наступила настоящая весна. Город преображается с каждым днем, а людей в солнечных очках и без курток на улицах все больше. Altapress.ru подготовил фоторепортаж о цветущем Барнауле.

Город наполняется красками: цветет яблоня, распускается сирень, на клумбах красуются разноцветные тюльпаны и бархатцы. Жители города радостно наблюдают за такими изменениями.

Не только природа расцветает, но и многие жители города, кажется, с приходом хорошей погоды стали счастливее. Горожане с удовольствием фотографируются рядом с цветущими растениями.

Весна в Барнауле. Цветение Анна Зайкова Весна в Барнауле. Цветение Анна Зайкова Весна в Барнауле. Цветение Анна Зайкова Весна в Барнауле. Цветение Анна Зайкова Весна в Барнауле. Цветение Анна Зайкова Весна в Барнауле. Цветение Анна Зайкова Весна в Барнауле. Цветение Анна Зайкова Весна в Барнауле. Цветение Анна Зайкова

Не миновала настоящая весна и другой алтайский город. В Бийске, как и в краевой столице, природа во всю готовится к лету.

Весна в Бийске. Екатерина Копытова Весна в Бийске. Екатерина Копытова Весна в Бийске. Екатерина Копытова Весна в Бийске. Екатерина Копытова Весна в Бийске. Екатерина Копытова Весна в Бийске. Екатерина Копытова Весна в Бийске. Екатерина Копытова Весна в Бийске. Екатерина Копытова Весна в Бийске. Екатерина Копытова Весна в Бийске. Екатерина Копытова Весна в Бийске. Екатерина Копытова

Ранее altapress.ru делал bestцветный фотопроект о барнаульцах, в котором нет красок, но есть сила нуара.