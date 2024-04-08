В зоопарке "Лесная сказка" уже трое верблюдов вышли на весеннюю прогулку, сообщили в пресс-службе парка.

Впервые в истории барнаульского зоопарка родился верблюжонок. Пополнение случилось в семье верблюдов Вики и Мартика.

Пока что это неокрепшая малышка, но вскоре она станет такой же большой, как папа и мама.

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