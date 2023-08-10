Вера Васильева завещала всю свою недвижимость поклоннице

Вера Васильева скончалась 9 августа . О том, что она завещала недвижимость поклоннице стало известно порталу Woman.ru.

По словам издания, народная артистка СССР Вера Васильева завещала всю свою недвижимость названой дочери Дарье Милославской. С ней она познакомилась в больнице, когда приходила навещать мужа Владимира Ушакова. Он скончался в 2011 году.

Женщины подружились и Васильева решила оставит всю недвижимость Дарье Милославской. Дальних родственников она опасалась, а близких у нее не было.

При этом подругу она называла дочерью. И говорила, что деньги той точно не нужны - Дарья успешный юрист и гораздо богаче самой Васильевой.