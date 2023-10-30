Ведущие ученые и молодые изобретатели Алтайского края получили краевые премии в области науки и техники.

Лауреатами премий 2023 года стали 65 человек. Это ведущие ученые, молодые изобретатели и научные коллективы, чьи разработки быстро нашли применение в производстве.
Вручение премий в области науки и техники — это наша хорошая и добрая традиция. В этом году церемония награждения проходит уже в 25-й раз. Я бы хотел поблагодарить наших лауреатов за их преданность своему делу и проделанную работу. Все их работы — проекты, реально воплощенные в жизнь. Это результат многолетнего напряженного труда, — отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Начиная с этого года, по инициативе губернатора региона, размер одной премии увеличили до 150 тыс. рублей.
Работы победителей охватывают самые разные сферы: машиностроение, сельское хозяйство, медицину, образование и многие другие. Так Антон Болгов, начальник комплекса ОИС-6 федерального научно-производственного центра «Алтай» рассказал о реализации роботизированного комплекса оборудования безопасной препарации топливных элементов РДТТ.
Практически любое изделие, с которым нам приходится работать, связано с большой опасностью. Из-за этого его не всегда можно исследовать в достаточной мере. Наш проект поможет изучить необходимые образцы дистанционно даже в очень опасных и вредных условиях. Благодаря этому, нам удалось продлить сроки эксплуатации определенных изделий и сохранить жизни и здоровье сотрудников, — объясняет Антон Болгов.
Активно развиваются технологии машиностроения. На Алтайском заводе прецизионных изделий продолжают расширять локализацию производства автокомпонентов и увеличивать его объемы. А на Барнаульском вагоноремонтном заводе разработали и наладили выпуск востребованного на рынке вагона-хоппера для зерна.
Уникальные проекты в области сельского хозяйства разработали в федеральном алтайском научном центре агробиотехнологий. Это создание ассортимента декоративных многолетних культур для озеленения региона и выращивание новых сортов пшеницы с высокой урожайностью.
В числе победителей оказались и молодые ученые. Данила Пузик, студент четвертого курса Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова представил интеллектуальную сенсорную систему управления дверным замком. Она может идентифицировать и определять местоположение человека и автоматически открывать ему дверь. В России данных аналогов нет.
В будущем мы ходит создать полноценную экосистему, которая позволит нам управлять не только одной дверью, а целым комплексом. Это особенно востребовано на больших заводах, где работают ремонтные бригады, которым необходим быстрый доступ к котельным, щитовым и другим объектам, — отмечает Данила Пузик.
Проект уже активно реализуется, данную систему можно применять не только в домах и квартирах, но и на крупных промышленных предприятиях.
С полным списком лауреатов конкурса можно ознакомиться на официальном сайте правительства Алтайского края.
Справка: в настоящее время утверждены восемь номинации премий Алтайского края в области науки и техники:
- «Научные и технические исследования и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся применением в производстве новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, а также практическая реализация изобретений, решений в области управления и финансов»;
- «Реализованные на практике научные и технические разработки по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, рациональному использованию земель и природных ресурсов»;
- «Решение проблем экологии и охраны природы»;
- «Разработка и практическое применение новых методов и средств в здравоохранении»;
- «Разработка и применение новых методик обучения, создание высококачественных учебников и учебных пособий для образовательных организаций края»;
- «Туристическая деятельность и развитие особых экономических зон туристско-рекреационного типа»;
- «Исследования исторического наследия Алтайского края и краеведения»;
- для молодых ученых (до 35 лет) в любом из направлений деятельности, указанных выше.