20 сентября
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Жизнь

Вдова Евгения Пригожина сменила фамилию

Вдова Евгения Пригожина ЧВК «Вагнер» официально сменила фамилию, сообщает СПАРК.

Евгений Пригожин
Евгений Пригожин
Скриншот видео

Теперь ее зовут Кряжева Любовь Валентиновна. Когда произошла смена - неизвестно.

Отмечается, что Кряжева - это девичья фамилия женщины.

Ранее в Кремле рассказали, как продвигается расследование гибели Евгения Пригожина.

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