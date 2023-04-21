В зоне СВО погиб пограничник из Алтайского края

В Барнауле 24 апреля состоится прощание с ветераном пограничником, старшим прапорщиком Игнатенко Виталием Юрьевичем, погибшим в зоне СВО.

Прощание состоится по адресу ул. Аносова, 8 с 9:00 до 11:00.

Игнатенко Виталий Юрьевич родился 14 января 1972 года в Ленинске Андижанской области.

С 2001 по 2004 годы проходил военную службу в 17 Барнаульском пограничном отряде, а с 2004 по 2022 — в Пограничном управлении ФСБ России по Алтайскому краю.

После окончания военной службы и увольнения в запас, в январе 2023 года Игнатенко зачислили на военную службу по контракту в 35 ОМСБ в Алейск.

Погиб в бою 31 марта 2023 года.

Юрия Игнатенко наградили орденом Мужества посмертно.

У мужчины осталась жена и трое детей.