"В жизни возможно все". Как алтайский Пухляш шел к цели и даже не зазвездился

Дмитрия Красилова, известного как Пухляш из Little Big нашли мертвым в квартире в Москве. Фанаты по всему миру скорбят о рано ушедшем из жизни танцоре. О том, каким Красилова запомнят зрители, расскажет altapress.ru .

"Танцы" на ТНТ

Дмитрий Красилов выступил на шоу "Танцы". скриншот

В 2016 году из родного города Заринска Пухляш переехал в Барнаул. Выступлений в краевой столице ему было мало, и он решил попробовать себя в шоу "Танцы" на ТНТ. Его выступление даже не показали в эфире.

Однако он поработал над собой и вернулся в шоу спустя два года и покорил всех. Красилов прошел отбор, но в финал не попал. Зато у танцора появились поклонники. Видео с танцем Красилова стремительно разошлось по соцсетям.

Little Big

Дмитрий Красилов на шоу "Вечерний Ургант". Скрншот с видео на канале "Вечерний Ургант" в youtube.com

В 2020 году вышел клип группы Little Big на песню Uno, которую от России музыканты должны были представлять на конкурсе "Евровидение - 2020". Эпатажный танцор, принявший участие в съемках, быстро стал звездой: пользователи сети оценили его энергию и харизму, а также дали ласковое прозвище "Пухляш". После этого его карьера пошла в гору.

Фильм "Вторжение" и другие медиапроекты

Дмитрий Красилов зажег на баскетбольном матче. Скриншот видео

Благодаря клипу Uno Дмитрия Красилова настигла волна популярности. Так, он получил роль в фильме Федора Бондарчука «Вторжение».

Также танцор снимался в музыкальных клипах, рекламе и нескольких сериалах.

Сериалы с участием Красилова

Дима Красилов в сериале "Чума" скрин из видео ivi