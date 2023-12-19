"В жизни возможно все". Как алтайский Пухляш шел к цели и даже не зазвездился

"Танцы" на ТНТ
В 2016 году из родного города Заринска Пухляш переехал в Барнаул. Выступлений в краевой столице ему было мало, и он решил попробовать себя в шоу "Танцы" на ТНТ. Его выступление даже не показали в эфире.
Однако он поработал над собой и вернулся в шоу спустя два года и покорил всех. Красилов прошел отбор, но в финал не попал. Зато у танцора появились поклонники. Видео с танцем Красилова стремительно разошлось по соцсетям.
Little Big
В 2020 году вышел клип группы Little Big на песню Uno, которую от России музыканты должны были представлять на конкурсе "Евровидение - 2020". Эпатажный танцор, принявший участие в съемках, быстро стал звездой: пользователи сети оценили его энергию и харизму, а также дали ласковое прозвище "Пухляш". После этого его карьера пошла в гору.
Фильм "Вторжение" и другие медиапроекты
Благодаря клипу Uno Дмитрия Красилова настигла волна популярности. Так, он получил роль в фильме Федора Бондарчука «Вторжение».
Также танцор снимался в музыкальных клипах, рекламе и нескольких сериалах.
Сериалы с участием Красилова
- "Ивановы-Ивановы",
- "Дылды",
- "ИП Пирогов-2",
- "Толя-робот",
- "Учителя",
- "Чума".