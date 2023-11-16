В жилом квартале Барнаула «прописался» быстрый интернет

Инженеры оператора запустили телеком-оборудование, работающее сразу в двух стандартах 2G и 4G, в одном из самых активно развивающихся микрорайонов города — «Балтийская крепость». Теперь высокоскоростной интернет стал доступен во всех квартирах, а также на прилегающих дворовых территориях жилого комплекса. Кроме того, благодаря расширенному радиусу покрытия одного из диапазонов, улучшения коснулись и близлежащего ЖК «Адмирал».

С появлением нового оборудования пользователи могут смотреть видео, играть в онлайн‑игры и отправлять сообщения в мессенджерах независимо от уровня нагрузок. Тем более, что популярность сервисов для обмена сообщениями в этом году в Алтайском крае выросла почти в два раза. Аналитики МегаФона уже фиксируют увеличение нагрузки на сеть. По данным оператора, абоненты стали чаще звонить и скачивать информацию. При этом наибольшая активность наблюдалась на последней неделе августа, в преддверии учебного года. Рост мобильного трафика в ЖК «Балтийская крепость», по сравнению с началом месяца, составил 17%. При этом в среднем ежемесячно пользователи прокачивают около 30 ТБ.