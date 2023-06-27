29 июня
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Жизнь

В жанре трагедии. Как актеры растрогали до слез женскую колонию на Алтае

Необычный перформанс лицезрели 26 июня заключенные женской исправительной колонии №6 в селе Шипуново Алтайского края. Перед ними выступил барнаульский плэйбэк-театр «Анапаит», актеры которого в режиме импровизации отыгрывали истории, рассказанные женщинами из зрительного зала. Как это было, смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Театр "Анапаит" в женской колонии ИК-6.
Театр "Анапаит" в женской колонии ИК-6.
Анна Зайкова.

Трагическое содержание

Истории заключенных оказались довольно невеселыми. В основном, трагедии женщин касались разлуки с детьми или переживаний о невозможности их родить. В ходе мероприятия рыдала, наверное, большая часть зала, несмотря на то, что на представлении присутствовали только те, кто попадает в тюрьму уже не впервые.

Актеры театра, впервые выступавшие в женской колонии, тоже отмечали трагическое впечатление от увиденного.

Ольга Бурилова,
плейбэк-практик:

Для меня было сложно не влиться в эту реку слез, какую-то границу поставить, чтобы доиграть, оставить личные эмоции на потом. Было грустно с самого начала, когда мы еще проходили по территории. Девушки стоят, как березки. В платочках, платьюшках и глаза грустные. На самом деле, очень тяжелая история о сломанных судьбах.

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