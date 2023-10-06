В Новосибирске нашли краснокнижную сову

Как сообщают очевидцы, птица упала с высоты и получила травму.
Местная жительница заметила ее и позвонила инспекторам. Животное должны вылечить и отпустить на свободу.
Ранее милых целующихся сов запечатлел фотограф в Алтайском крае.
Во дворе новосибирской многоэтажки нашли краснокнижную неясыть, сообщает Mash Siberia.
Как сообщают очевидцы, птица упала с высоты и получила травму.
Местная жительница заметила ее и позвонила инспекторам. Животное должны вылечить и отпустить на свободу.
Ранее милых целующихся сов запечатлел фотограф в Алтайском крае.
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